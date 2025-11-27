Vor der Adventszeit legt der Spendenrat eine Zwischenbilanz der ersten neun Monate vor. Bei den Menschen im Südwesten sitzt das Geld nicht mehr so locker. Wie ist die Entwicklung?
27.11.2025 - 12:10 Uhr
Die Wirtschaftskrise hat deutliche Auswirkungen auf das Spendenverhalten der Menschen in Baden-Württemberg. Von Januar bis Ende September wurden rund 373,5 Millionen Euro gespendet - 32 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (546,1 Millionen Euro). Das geht aus einer Erhebung des Deutschen Spendenrats hervor. Die Höhe einer durchschnittlichen Spende in Baden-Württemberg ging von 38 auf 36 Euro zurück.