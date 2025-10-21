Die Mietpreisbremse in Baden-Württemberg soll länger gelten und mehr Städte umfassen. Warum trotzdem künftig weniger Menschen von der Regelung profitieren.
21.10.2025 - 13:01 Uhr
Die Mietpreisbremse soll in Baden-Württemberg über das Jahr 2025 hinaus um weitere vier Jahre verlängert und auf deutlich mehr Städte und Gemeinden ausgeweitet werden. Unterm Strich werden dennoch weniger Menschen in Baden-Württemberg von der Auflage betroffen sein, weil sie laut einem Gesetzentwurf in Mannheim und Konstanz nicht mehr gelten soll. Die sogenannte Gebietskulisse hatte in den vergangenen Tagen für Streit in der schwarz-grünen Koalition gesorgt.