Der Landwirtschaftsminister wollte Winzer im Südwesten vom kommenden Jahr an zu einer Abgabe verpflichten, um heimische Weine besser zu vermarkten. Der Plan ist vorerst vom Tisch.
14.09.2025 - 19:09 Uhr
Die von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) geplante Pflichtabgabe für Winzer für die bessere Vermarktung von heimischen Weinen ist zumindest vorerst vom Tisch. Anfang der Woche hatte Hauk noch erklärt, schon im nächsten Jahr eine solche Pflichtabgabe einzuführen. „Eine solche Abgabe kommt kurzfristig nicht, weil wir damit aktuell Gefahr laufen, noch bestehende Strukturen zusätzlich zu gefährden“, sagte Hauk nun laut einer gemeinsamen Pressemitteilung des Ministeriums und der Weinbauverbände Baden und Württemberg.