Der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands und Regierungschef Baden-Württembergs geht in den Ruhestand. Winfried Kretschmann wird am Mittwoch bei einem Festakt verabschiedet.
27.04.2026 - 11:45 Uhr
Der seit rund 15 Jahren amtierende Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann (77), wird am Mittwoch offiziell verabschiedet. Der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands ist zugleich der am längsten amtierende Regierungschef Baden-Württembergs. Kretschmann regierte seit dem 12. Mai 2011. Zum Vergleich: Erwin Teufel (86) war 14 Jahre lang - von 1991 bis 2005 - Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg.