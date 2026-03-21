Sonnencreme oder Schirm, das könnte beim Blick an den Himmel an diesem Wochenende die nicht ganz unwichtige Frage sein. Meteorologen würden beim Spaziergang wohl beides empfehlen. Denn sie erwarten in den kommenden Tagen einen steten Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern, bevor zur Wochenmitte die Temperaturen schlagartig in den Keller gehen. Dann sei auch wieder etwas Schnee auf den Feldberggipfeln wahrscheinlich, sagte ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Laut DWD wird es zunächst wechselhaft, nur vereinzelt kommt die Sonne hinter den Wolken hervor. Vor allem im Bergland könne es auch einzelne Regenschauer und Gewitter geben, dazu zum Teil böigen Wind mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde, sagte ein DWD-Experte. Auf der Alb erwarten die Meteorologen bis zu 8 Grad und bis 16 Grad bei Baden-Baden.

Grillen lieber am Sonntag

Während sich der Start ins Wochenende noch für Spaziergänge eignet, sollte der Grillabend eher auf den Sonntag verschoben werden, heißt es beim DWD. In der Nacht zum Sonntag soll es zunächst wolkig bis stark bewölkt werden – mancherorts mit Schauern und in hohen Lagen eventuell sogar mit ein bisschen Schnee und Glätte. Dann aber lockert es zögerlich von Norden auf, es regnet weniger, nachmittags wird es zudem verbreitet sonnig bei 8 Grad im Bergland und Oberschwaben bis 16 Grad in anderen Regionen.

Und am Mittwoch warm anziehen

Die kommende Woche beginnt noch überwiegend freundlich und trocken bei lockeren Quellwolken und Höchstwerten im Hochschwarzwald, Allgäu, Oberschwaben und auf der Alb um 11 Grad, sonst zwischen 13 und 17 Grad. Auch Dienstag wird es freundlicher, aber zur Wochenmitte erwartet der DWD bereits eine scharfe Kaltfront und einen Temperatursturz mit Werten bis zu minus 4 Grad auf dem Feldberg.

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