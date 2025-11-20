Nach unspezifischen Drohungen werden gleich drei Schulen am selben Vormittag geräumt. Hängen die Fälle zusammen?

dpa/lsw 20.11.2025 - 15:25 Uhr

Wegen „unspezifischer Drohungen“ sind am Morgen zwei Schulen in Mühlacker (Enzkreis) geräumt worden, auch an einer Schule in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) musste die Polizei eingreifen. Hunderte Menschen mussten die Einrichtungen verlassen - allein 1500 von ihnen in den beiden Schulen in Mühlacker. Ob die beiden dortigen Fälle zusammenhängen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.