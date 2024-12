Im September stürzte die Dresdner Carolabrücke teilweise ein. Die Ursache ist bekannt. Ähnliche Brücken in Baden-Württemberg sollen nun bis 2030 ersetzt werden. Bis dahin drohen Einschränkungen.

red/dpa/lsw 19.12.2024 - 12:58 Uhr

Nach dem Teil-Einsturz der Dresdner Carolabrücke sollen Brücken ähnlicher Bauart in Baden-Württemberg ersetzt werden. „Unser Ziel ist es, bis 2030 alle 73 Brücken mit dem anfälligen Spannstahl zu ersetzen“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Stuttgart. „Wir werden alles tun, damit wir in Baden-Württemberg nicht erleben müssen, was in Dresden war.“