Der neue Bürgermeister von Asselfingen ist mit 21 Jahren der jüngste hauptamtliche Rathauschef Deutschlands – sein Amt kann er jedoch erst antreten, wenn er sein Studium beendet hat.
02.12.2025 - 12:53 Uhr
Gewählt ist er schon, nur rein ins Rathaus kann der 21-Jährige noch nicht: Jan Jäckel ist am Sonntag zum Bürgermeister von Asselfingen im Alb-Donau-Kreis gewählt worden. Doch sein Amt antreten kann er nicht, denn Jäckel studiert noch. Der Student wird nach der Amtsübernahme der jüngste hauptamtliche Bürgermeister Deutschlands sein, wie das Netzwerk junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mitteilte.