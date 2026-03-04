Baden-Württemberg Neuer Vorschlag für Lösung im Schulstreit
Kocht der alte Streit über Schulstrukturen wieder hoch, oder gibt es eine Chance auf Beilegung? Was Forscher und Schulpraktiker als Lösung vorschlagen.
Gut zwei Jahre ist es her, dass eine lagerübergreifende Bildungsallianz im Land gescheitert ist, obwohl davor fast alle im Landtag vertretenen Parteien dafür waren. Seither ist der Bedarf an Schulstrukturreformen im Land nicht kleiner geworden. Doch im Wahlkampf sind die alten Schützengräben zwischen den Befürwortern des gegliederten Schulwesens und den Anwälten der Gemeinschaftsschule wieder tiefer geworden.