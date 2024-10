Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg sinkt. Aber: Üblich wäre zu dieser Zeit ein deutlicherer Rückgang. Die Herbstbelebung bleibt damit schwach.

red/dpa/lsw 30.10.2024 - 11:28 Uhr

Die Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg ist auch in diesem Monat schwach ausgefallen. Die Zahl der Arbeitslosen im Oktober sank im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Prozent auf 272.983, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Für die Statistik sei auf Datenmaterial zurückgegriffen worden, das bis zum 14. Oktober vorlag.