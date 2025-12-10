Online-Shopping ist in Baden-Württemberg weiter auf dem Vormarsch. Besonders stark wächst die Zahl älterer Nutzer, wie aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamts zeigen.

Die Zahl der Menschen, die im Internet einkaufen, nimmt zu. 89 Prozent der baden-württembergischen Bevölkerung im Alter von 16 bis unter 75 Jahren haben mindestens schon einmal in ihrem Leben über das Internet für den privaten Gebrauch Waren oder Dienstleistungen bezogen, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Damit sei der Anteil der Online-Einkäufer in den vergangenen drei Jahren um fünf Prozentpunkte gestiegen. Im Jahr 2022 waren es 84 Prozent.

Nach Angaben der Statistiker war die Nutzung des Online-Handels je nach Alter unterschiedlich stark ausgeprägt. Mit knapp 78 Prozent war der Anteil der Personen, die schon einmal im Internet eingekauft haben, unter den 60- bis unter 75-Jährigen am niedrigsten. Diese Gruppe verzeichnete jedoch den größten Anstieg im Vergleich zu 2022. Er betrug demnach 10 Prozentpunkte.

Bei den 45- bis unter 60-Jährigen sei der Anteil von 86 auf gut 89 Prozent angestiegen. Am höchsten war die Quote 2025 bei den 16- bis unter 45-Jährigen (93 Prozent). Gegenüber 2022 erhöhte sie sich in dieser Altersgruppe um rund vier Prozentpunkte.

Es gaben etwas mehr Männer (90 Prozent) als Frauen (88 Prozent) an, in der Vergangenheit schon einmal im Internet eingekauft zu haben.