Online-Shopping ist in Baden-Württemberg weiter auf dem Vormarsch. Besonders stark wächst die Zahl älterer Nutzer, wie aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamts zeigen.
10.12.2025 - 14:30 Uhr
Die Zahl der Menschen, die im Internet einkaufen, nimmt zu. 89 Prozent der baden-württembergischen Bevölkerung im Alter von 16 bis unter 75 Jahren haben mindestens schon einmal in ihrem Leben über das Internet für den privaten Gebrauch Waren oder Dienstleistungen bezogen, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Damit sei der Anteil der Online-Einkäufer in den vergangenen drei Jahren um fünf Prozentpunkte gestiegen. Im Jahr 2022 waren es 84 Prozent.