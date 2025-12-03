Jugendliche müssen weniger wegen Alkohol ins Krankenhaus, der Rausch bleibt aber riskant - und ist mit Kosten für alle verbunden.
03.12.2025 - 11:18 Uhr
Jugendliche in Baden-Württemberg landen deutlich seltener mit Alkoholvergiftungen im Krankenhaus als früher. Trotzdem bleibt Alkohol für Menschen mittleren und höheren Alters ein echtes Gesundheitsrisiko – mit Folgen für Organe und das Gesundheitssystem. Warum trinken junge Leute weniger, während Ältere an ihrem Konsum festhalten? Und warum gehört Deutschland trotz rückläufiger Zahlen weiterhin zu den Ländern mit hohem Alkoholkonsum?