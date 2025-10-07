Mehr als drei Monate nach dem Brand in Ulm nehmen die Ermittler einen Tatverdächtigen fest. Der Schaden geht in die Millionenhöhe.
07.10.2025 - 09:05 Uhr
Die Polizei hat nach dem Brand in einem Außenlager des Ulmer Theaters im Juni einen Verdächtigen wegen Brandstiftung festgenommen. Gegen den 41 Jahre alten Wohnsitzlosen hatte das Amtsgericht Ulm Ende September einen Haftbefehl erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Es bestehe der dringende Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Der Mann sitze in Untersuchungshaft.