Warum brach das Feuer in der Kehler Großraum-Disco aus? Das ist noch völlig unklar. Aber die Polizei prüft nach mehreren Videos, ob Sprühfontänen den Brand verursacht haben könnten.

Nach dem Brand in einer Großraum-Disco in Kehl schließt die Polizei auch sprühende Partyfontänen als Brandursache nicht aus. Bislang sei der Auslöser völlig unklar, betonte ein Polizeisprecher. Aber es würden auch Videos geprüft, die aus der Nacht des Brandes stammen sollen und auf denen solche Fontänen zu sehen seien.

Es werde allerdings ebenso ermittelt, ob ein technischer Defekt oder ein anderer Grund vorgelegen haben könnte. Kriminaltechniker werden nach Polizeiangaben erst in den kommenden Tagen mit den Ermittlungen am Brandort beginnen.

Erinnerungen an Crans-Montana

Derartige Fontänen hatten in der vergangenen Silvesternacht den verheerenden Brand in einem Club im schweizerischen Crans-Montana ausgelöst. Diese Katastrophe beschäftigt noch immer die Öffentlichkeit und die Behörden in der Schweiz. 41 Menschen waren bei dem Inferno ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt.

Bei dem Brand in Kehl am frühen Sonntagmorgen hatten sich 750 Menschen aus der Halle selbst in Sicherheit bringen können, niemand wurde schwerer verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden im unteren einstelligen Millionenbereich. Das Feuer hatte sich über beide Stockwerke des Betriebes unweit der französischen Grenze erstreckt und das gesamte Gebäude zerstört.

# - Feuer in Club in Kehl