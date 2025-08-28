Von einem sonnigen Spätsommer - wie noch vor einigen Tagen - fehlt jede Spur. Menschen im Südwesten müssen sich laut DWD auf Nässe, Wind und kühlere Temperaturen einstellen.
28.08.2025 - 06:29 Uhr
Es sind noch Sommerferien in Baden-Württemberg – doch das nasse und unbeständige Wetter lädt kaum zum Radeln oder zu Ausflügen ein. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge soll es heute insbesondere am Vormittag regnen. „Im Laufe des Nachmittags sind dann auch einmal Regenpausen möglich“, sagte Meteorologe Marco Puckert vom DWD.