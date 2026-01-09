«Ich wollte das Schicksal nicht noch länger strapazieren»: Nach dem Le-Mans-Sieg 1970 beendete Hans Herrmann seine Karriere. Jetzt ist der Ausnahmefahrer gestorben.

dpa 09.01.2026 - 19:11 Uhr

Stuttgart - Die Rennfahrer-Ikone Hans Herrmann ist tot. Der frühere Le-Mans-Gesamtsieger starb am Freitag im Alter von 97 Jahren, wie der Autobauer Porsche unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Der Rennfahrer gehörte zu den erfolgreichsten deutschen Motorsportlern der Nachkriegszeit. Mit seinem Fahrstil und zahlreichen Podestplätzen prägte er eine ganze Generation deutscher Rennfahrer.