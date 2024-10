An Halloween dürften sie vielerorts in Baden-Württemberg leuchten und teils auf den Tellern landen. 2023 nahm die Erntemenge von Speisekürbissen aber hierzulande ab.

reb/dpa/lsw 29.10.2024 - 12:44 Uhr

Ob Hokkaido-, Butternuss- oder Riesenkürbis: In Baden-Württemberg sind letztes Jahr weniger Speisekürbisse als im Vorjahr geerntet worden. 11.609 Tonnen wurden 2023 laut dem Statistischen Landesamt von den in der Gemüseerhebung erfassten landwirtschaftlichen Betrieben geerntet. Das seien 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Vergleich zu der durchschnittlichen Menge der letzten zehn Jahre lag die Ernte 2023 knapp zehn Prozent darunter. Das teilten die Statistiker am Dienstag in Fellbach mit.