Die Rückzahlung von Corona-Soforthilfen in Baden-Württemberg könnte bis zu 791 Millionen Euro kosten. Ein Gesetzentwurf von Grünen und CDU soll die rechtliche Grundlage dafür schaffen.

red/epd 17.02.2026 - 12:01 Uhr

Die Rückzahlung von Corona-Soforthilfen in Baden-Württemberg könnte bis zu 791 Millionen Euro kosten. Ein neuer Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen von Grünen und CDU soll die rechtliche Grundlage dafür schaffen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervorgeht.