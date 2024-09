Mit seinen scharfen Angriffen auf die Regierung hat er sich als Fraktionschef einen Namen gemacht, nun greift er nach der Führung im FDP-Landesverband: Hans-Ulrich Rülke.

mmf/dpa/lsw 14.09.2024 - 16:04 Uhr

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke will Landeschef der Liberalen werden. Wie Teilnehmerkreise der dpa berichteten, gab der 62-Jährige am Samstag auf einer Vorstandssitzung des Landesverbands bekannt, sich für die Nachfolge von Michael Theurer an der Spitze der Südwestliberalen bewerben zu wollen. Demnach habe der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Jochen Haußmann, Rülke auf der Sitzung vorgeschlagen. Haußmann habe das mit der notwendigen Beinfreiheit begründet, die der Spitzenkandidat Rülke brauche, um bei der Landtagswahl erfolgreich zu sein. Die Fraktion sehe dies einmütig so.