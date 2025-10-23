Wann fällt der erste Schnee – und wo lohnt sich der Ausflug auf die Piste? Der Feldberg peilt Ende November den Saisonstart an - im Allgäu sollen Anfang Dezember die Lifte laufen.
23.10.2025 - 06:44 Uhr
Wann kann ich in diesem Jahr wieder Ski fahren in Baden-Württemberg - und wo? Und wie viel kostet mich das? Das große Skigebiet Feldberg im Hochschwarzwald will am 29. November die Wintersportsaison einläuten - falls der Schnee auf den Pisten ausreicht. Was erwarten die Schwäbische Alb und das Allgäu?