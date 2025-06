Sonnige und warme Tage sind erst einmal vorbei. Nach Prognosen des DWD soll es viel regnen. Nur an einem Vormittag soll es freundlich werden.

red/dpa 01.06.2025 - 11:53 Uhr

Nach den Unwettern am Wochenende müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auch in der kommenden Woche auf viel Regen und Gewitter einstellen. Das Wetter bleibe unbeständig, so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zwischendurch kann gelegentlich kurz die Sonne scheinen.