104 Schiffsunfälle, rund zwei Millionen Euro Schaden: Auf dem Bodensee wurde 2025 ein Zehnjahres-Höchststand erreicht. Was steckt hinter dem Anstieg?

red/dpa/lsw 13.03.2026 - 12:14 Uhr

– Ein Zehnjahres-Höchststand bei Schiffsunfällen mit rund zwei Millionen Euro Schaden ist vergangenes Jahr auf dem Bodensee verzeichnet worden. Insgesamt registrierten die Wasserschutzpolizeistationen Friedrichshafen, Konstanz und Überlingen 104 Schiffsunfälle in ihren Zuständigkeitsbereichen, wie eine Sprecherin sagte. Ursache für die Unfälle waren vor allem Fahrfehler, Unachtsamkeit und mangelnde Erfahrung auf dem Wasser.