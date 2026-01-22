Ein missglücktes Überholmanöver auf der Bundesstraße 311 führt zu einem Frontalzusammenstoß. Vier Menschen werden nach bisherigen Erkenntnissen verletzt, zwei davon schwer.

red/dpa/lsw 22.01.2026 - 17:27 Uhr

Bei einem Überholvorgang auf einer Bundesstraße bei Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist es zu einem Frontalcrash mit nach bisherigen Erkenntnissen vier Verletzten gekommen, darunter zwei Schwerverletzte. Ein 23-Jähriger habe einen Lastwagen überholt und sei dabei frontal in das entgegenkommende Auto einer 70-Jährigen gekracht, sagte ein Polizeisprecher.