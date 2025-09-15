Der Ferienstart war für viele eher eine Geduldsprobe als ein entspannter Urlaubsauftakt. Denn erneut verbrachten sie Tausende von Stunden in Staus. Wo es besonders lange dauerte.
15.09.2025 - 13:46 Uhr
Einen Teil ihres Sommerurlaubs haben viele Baden-Württemberger auch in diesem Jahr in Staus auf der Autobahn verbringen müssen. Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) summierte sich der Stillstand zwischen dem 1. August und dem 14. September 2025 auf insgesamt 6.533 Stunden – im Vergleich zum Vorjahr ist das ein leichter Rückgang um gut 500 Stunden.