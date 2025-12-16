Im Südwesten bleibt der Gender Pay Gap größer als im Rest Deutschlands: Selbst bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit bleibt ein Unterschied. Was hinter der Lohnlücke steckt.
16.12.2025 - 15:43 Uhr
Frauen verdienen in Baden-Württemberg weiterhin deutlich weniger als Männer. Der unbereinigte Gender Pay Gap lag im laufenden Jahr bei 20 Prozent, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Das entspricht einem durchschnittlichen Unterschied von 5,68 Euro pro Stunde. Während Frauen im Schnitt 23,20 Euro brutto pro Stunde erhielten, kamen Männer auf 28,88 Euro.