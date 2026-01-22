Zum Jahresbeginn wurde der Mindestlohn erhöht. Aber wie viele Menschen profitieren im Südwesten davon? Laut einer Schätzung des Statistischen Landesamts Hunderttausende.
22.01.2026 - 12:48 Uhr
Rund 610.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg dürften einer Schätzung zufolge von der jüngsten Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns betroffen sein. Denn im April 2025 seien rund elf Prozent der etwa 5,7 Millionen mindestlohnberechtigten Jobs im Südwesten mit einer Vergütung unterhalb des seit 1. Januar 2026 geltenden Mindestlohns von 13,90 Euro brutto die Stunde bezahlt worden, teilte das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart mit.