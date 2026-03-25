Wenn sich kein Erbe findet, springt der Staat ein: Gebäude, Autos, Hausrat gehen dann ans Land. Der Wert der Erbschaften ist auf einem Höchststand.
25.03.2026 - 06:47 Uhr
Das Land Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr so oft und so viel geerbt wie in den letzten zehn Jahren nicht. Insgesamt hat das Land von Bürgerinnen und Bürgern ohne Angehörige im Jahr 2025 insgesamt 13,5 Millionen Euro geerbt, wie das Finanzministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Damit hat sich der Wert der Erbschaften - ohne Grundstücksveräußerungen - glatt verdoppelt, 2024 waren es noch 6,7 Millionen Euro. 2023 waren es lediglich 2,5 Millionen Euro.