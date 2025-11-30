Advent, Advent - draußen grau, drinnen warm: Was das Wetter am Sonntag bereithält und wo es im Südwesten sogar schneien könnten.

Zeit, die erste Kerze anzuzünden: Pünktlich zum ersten Advent tut das Wetter alles dafür, dass man es sich lieber drinnen gemütlich macht. Der Sonntag soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) überwiegend grau und zeitweise nass ausfallen. Zwar bleibe es im Südosten Baden-Württembergs zunächst noch trocken, im Tagesverlauf setzt sich aber leichter Regen durch.

Die Schneefallgrenze sinkt der Vorhersage zufolge bis zum Abend auf rund 1.000 Meter, so dass in Hochlagen des Schwarzwalds Schneeflocken möglich sind. Dazu wehe dort teils stürmischer Südwestwind. Die Höchsttemperaturen reichen von 4 Grad am Bodensee bis 10 Grad am Oberrhein.

Gefahr durch Schneematsch und überfrierende Nässe

Die Nacht zum Montag bringt voraussichtlich weiteren Regen oder Schauer. In höheren Lagen könne auch Schnee fallen. Wo sich gegen morgen größere Wolkenlücken auftun, kann sich den Angaben zufolge örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen plus 3 und minus 1 Grad. Im Bergland kann es durch Schneematsch oder überfrierende Nässe glatt werden.

Mancherorts kann es glatt werden (Symbolbild). Foto: Lars Penning/dpa

Der Montag beginnt laut dem DWD vielerorts trüb - in den Niederungen dominieren Nebel und Hochnebel, während es oberhalb davon meist freundlich bleibt. Niederschläge seien nicht zu erwarten. Die Höchsttemperaturen bewegen sich den Fachleuten zufolge zwischen 3 Grad im Bergland und 8 Grad im Markgräflerland. Nachts drohe wieder Glätte bei Tiefstwerten bis zu minus 4 Grad im Allgäu.

Auch am Dienstag dürfte sich in den Tieflagen Nebel teils hartnäckig halten. Darüber zeigen sich laut der Prognose häufig Sonne und hohe Schleierwolken. Mit bis zu 10 Grad in Südbaden werde es vergleichsweise mild. In der Nacht bleibe es trocken, doch Nebel bleibe ein Thema.