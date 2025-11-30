Advent, Advent - draußen grau, drinnen warm: Was das Wetter am Sonntag bereithält und wo es im Südwesten sogar schneien könnten.
30.11.2025 - 08:32 Uhr
Zeit, die erste Kerze anzuzünden: Pünktlich zum ersten Advent tut das Wetter alles dafür, dass man es sich lieber drinnen gemütlich macht. Der Sonntag soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) überwiegend grau und zeitweise nass ausfallen. Zwar bleibe es im Südosten Baden-Württembergs zunächst noch trocken, im Tagesverlauf setzt sich aber leichter Regen durch.