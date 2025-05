So wird das Wetter am Vatertag

Am Vatertag treibt es viele Menschen raus in die Natur. So richtig möchte das Wetter an Christi Himmelfahrt aber nicht mitspielen. Und wie sieht es am Wochenende aus?

red/dpa/lsw 28.05.2025 - 06:22 Uhr

Wer am Vatertag schon vormittags mit dem Bollerwagen losziehen möchte, sollte besser einen Regenschirm einpacken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es am Donnerstag bis in die Mittagsstunden landesweit leicht regnen.