So wird das Wetter an Ostern

Kann man die Ostereier im Garten verstecken oder sollte man die Suche nach drinnen verlegen? Welches Wetter Baden-Württemberg an Ostern erwartet.

red/dpa/lsw 18.04.2025 - 12:46 Uhr

Pünktlich zum Ostersonntag zeigt sich die Sonne für ein paar Stunden, bevor es dann wieder so trüb und kühl wird wie zuvor. Für das Eiersuchen sollte man sich also nicht allzu viel Zeit lassen. Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagen am Ostersonntag zunächst viel Sonne voraus, im Tagesverlauf ziehen aber von Südwesten Wolken auf und bringen nachfolgend einzelne Schauer und Gewitter.