Kommt jetzt der Herbst? Zumindest scheint es laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes so. Zunächst wird es grau und nass.
01.09.2025 - 06:27 Uhr
Regenfeste Kleidung und Regenschirm werden zum Wochenstart im Südwesten wohl ständige Begleiter sein. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit herbstlichem Wetter zum meteorologischen Herbstanfang. Zunächst bleibt es am Montag wolkig und kühl. Später setzt Regen ein – zunächst im Westen, ab dem Nachmittag auch im Allgäu. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad.