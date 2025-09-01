Kommt jetzt der Herbst? Zumindest scheint es laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes so. Zunächst wird es grau und nass.

Regenfeste Kleidung und Regenschirm werden zum Wochenstart im Südwesten wohl ständige Begleiter sein. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit herbstlichem Wetter zum meteorologischen Herbstanfang. Zunächst bleibt es am Montag wolkig und kühl. Später setzt Regen ein – zunächst im Westen, ab dem Nachmittag auch im Allgäu. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad.

In der Nacht zu Dienstag gehen die Temperaturen dem DWD zufolge auf 14 bis 10 Grad zurück. Wer unterwegs ist, sollte also vor allem in der Nacht einen dicken Pulli oder eine Jacke nicht vergessen. Es kann teils gewittern mit Starkregen um die 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, örtlich um 40 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden.

Auch am Dienstag bleibt es unbeständig. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 22 Grad. Dabei bleibt es regnerisch, teils müssen die Menschen mit Blitz und Donner rechnen.

Eine kurze Regenpause

Der Mittwoch startet laut DWD wechselhaft, ab dem Nachmittag lockert die Bewölkung auf, es bleibt zunehmend trocken und die Sonne zeigt sich. In Baden erreichen die Temperaturen bis zu 24 Grad, auf der Ostalb bis zu 19 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es zunächst trocken und klar. Im Verlauf zieht von Westen her erneut Regen auf. Die Höchsttemperaturen am Donnerstag liegen zwischen 21 und 25 Grad.