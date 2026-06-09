Seit mehreren Jahren halten sich zwei Vornamen hartnäckig an der Spitze der beliebtesten Namen im Südwesten. Auch andere Namen büßen nicht an Popularität ein.
09.06.2026 - 12:53 Uhr
Sophia und Noah sind weiterhin die beliebtesten Vornamen für Babys im Südwesten. Auch deutschlandweit bleiben die beiden Namen an der Spitze, wie aus der aktuellen Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für das Jahr 2025 hervorgeht. Bereits 2023 und 2024 hatten frisch gebackene Eltern diese Erstnamen am häufigsten an ihre Kinder vergeben – sowohl im Südwesten als auch insgesamt in der Bundesrepublik.