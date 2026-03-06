Spargelfans aufgepasst: Dank der frühlingshaften Temperaturen dürfte es im Südwesten schon ab Mitte März frische Stangen geben. Was Genießer beim Preis in diesem Jahr erwartet.
06.03.2026 - 06:26 Uhr
Dank des Frühlingswetters können sich Genießer schon bald auf den ersten Spargel aus Baden-Württemberg freuen. Mit den ersten Spargelstangen ist bereits Mitte März im Südwesten Deutschlands zu rechnen, teilte der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal mit. Nennenswerte Erntemengen wird es demnach vom 20. März an geben.