Ab April sollen nach und nach 18 Notfallpraxen im Südwesten wegen des Ärztemangels schließen. Die Städte im Land wollen dabei mitreden und fordern einen Stopp der Pläne.

red/dpa/lsw 20.11.2024 - 14:45 Uhr

Aus Sicht des Städtetags muss die geplante Schließung von 18 Notfallpraxen in Baden-Württemberg vorerst gestoppt werden. „Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie die beabsichtigten Entlastungen für die Niedergelassenen an der richtigen Stelle und in der richtigen Reihenfolge stattfinden können“, appellierte der Präsident des Städtetags, der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup, an die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg. Als Grund für die Schließungen hatte die Kassenärztliche Vereinigung den Ärztemangel genannt.