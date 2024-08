Statistik: In Stuttgart wird im Südwesten am besten verdient

In Baden-Württemberg lag der durchschnittliche Verdienst im Jahr 2022 um 3,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Dabei belegt der Stadtkreis Stuttgart den ersten Platz.

red/epd 09.08.2024 - 11:40 Uhr

. Der durchschnittliche Verdienst in Baden-Württemberg lag im Jahr 2022 um 3,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Der Durchschnitt der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer sei im Jahr 2022 auf 42.331 Euro gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mit. Basis seien die aktuellen Ergebnisse des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“. Es handelt sich um den Durchschnitt aller Beschäftigten, egal ob sie in Vollzeit oder Teilzeit arbeiten.