Die Zahl der Pflegeazubis in Baden-Württemberg ist zuletzt gestiegen. Männer bleiben weiter deutlich in der Unterzahl. Das duale Pflegestudium bleibt eine Nische.

Mehr Menschen machen eine Ausbildung in der Pflege. Das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart teilte mit, dass sich 2025 im Vergleich zum Vorjahr 6,8 Prozent mehr Auszubildende im Südwesten in der generalisierten Pflegeausbildung befinden. Damit hätte man seit Einführung dieser Ausbildung im Jahr 2020 den bisherigen Höchststand mit 18.959 Auszubildenden erreicht.

Auch die Zahl der Neuverträge sei 2025 gestiegen. Mit 7.796 Personen hätten so viele Azubis wie noch nie seit der Einführung der generalisierten Pflegeausbildung einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen.

Pflegeausbildung 2020 verändert

Die getrennten Ausbildungen der Pflegekraft, Kinderkrankenpfleger und Altenpfleger waren 2020 zur generalisierten Pflegeausbildung zusammengeführt worden. Seit 2024 kann man den Pflegeberuf in Baden-Württemberg auch dual studieren. Diese Möglichkeit werde bisher aber kaum genutzt. 2025 hätten lediglich 83 Personen einen Vertrag für ein duales Pflegestudium abgeschlossen.

Männer seien in der Pflegeausbildung nach wie vor unterrepräsentiert, auch wenn ihr Anteil in den letzten drei Jahren immerhin um 2 Prozentpunkte gestiegen sei. Laut der Pflegeausbildungsstatistik waren 2025 nur etwas über ein Viertel der Pflegeazubis Männer.