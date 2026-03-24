Ist der Stillstand auf der Straße wieder vorprogrammiert? Für viele könnte die Fahrt in den Urlaub an Ostern zur Geduldsprobe werden. Denn nicht nur im Südwesten beginnen die Ferien.
24.03.2026 - 06:31 Uhr
Wer die Osterferien nicht zu Hause verbringt, sollte seine Autofahrt zu Verwandten oder in den Urlaub gut planen und sich auf den einen oder anderen Stau einstellen: Der ADAC warnt vor dem nächsten Wochenende und an den Tagen danach wieder vor vollen Autobahnen im Südwesten. Denn neben Baden-Württemberg beginnen auch in den meisten anderen Bundesländern die Ferien.