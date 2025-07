Ein Ex-Grünen-Manager wird Abteilungsleiter, ein Ex-Grünen-Abgeordneter berät bei der IT: Ex-Ministerin Bauer umgibt sich bei der Landesstiftung mit Parteifreunden.

Wenn die Baden-Württemberg-Stiftung Aufträge oder Stellen zu vergeben hat, lohnt sich inzwischen eine pikante Frage: Haben die Auserwählten etwas mit Heidelberg, den Grünen oder gar beidem zu tun? Seit vielen Jahren nämlich wohnt die neue Geschäftsführerin Theresia Bauer (60) in der Universitätsstadt am Neckar, und ähnlich lange war sie dort und in Stuttgart für die Grünen aktiv – als Landtagsabgeordnete und Wissenschaftsministerin. Da ergeben sich im Lauf der Zeit viele Verbindungen, die sich später wieder aktivieren lassen.