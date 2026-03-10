Gestern fand die vierte Tarifrunde für den kommunalen öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg statt. Nun ist Schluss mit den Streiks.
10.03.2026 - 10:44 Uhr
Im Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr in Baden-Württemberg haben sich die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) auf einen neuen Manteltarifvertrag geeinigt. Nach Verhandlungen bis tief in die Nacht auf Dienstag (10. März) verständigten sich beide Seiten auf ein Gesamtpaket mit Verbesserungen für Beschäftigte und mehr Planungssicherheit für die Verkehrsunternehmen.