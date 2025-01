Bundesweit steht Baden-Württemberg noch gut da. Die meisten Eigentümer wohnen in Ein- oder Zweifamilienhäusern.

red/dpa 13.01.2025 - 14:35 Uhr

In Baden-Württemberg ist der Anteil der Haushalte, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen, laut einer Studie leicht gesunken. So lebten im Jahr 2022 noch 50,6 Prozent von insgesamt rund 5,2 Millionen Haushalten in ihren eigenen vier Wänden - im Jahr 2011 waren es noch 52,1 Prozent gewesen. Die anderen Haushalte lebten zur Miete. Dies meldete das Pestel-Institut unter Berufung auf im vergangenen Jahr veröffentlichte Mikrozensus-Zahlen.