Wo Kinder gute Chancen haben – und wo nicht: Eine Studie zeigt, dass Kinder in Baden-Württemberg meist gut dastehen, in Städten wie Mannheim und Pforzheim aber oft in Armut leben.
07.10.2025 - 13:23 Uhr
Laut dem „Teilhabeatlas Kinder und Jugendliche“ sind junge Menschen in Baden-Württemberg besonders in Städten armutsgefährdet. Vor allem Mannheim und Pforzheim stechen hervor, heißt es in der Studie, die am Dienstag in Stuttgart vorgestellt wurde. Dort sei der Anteil von Kindern, die in Familien aufwachsen, die auf Bürgergeld angewiesen sind, mit 18,6 Prozent und 17,1 Prozent besonders hoch.