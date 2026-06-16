Baden-Württemberg schlägt Alarm gegen das Reformpaket von Nina Warken. Das Gesundheitswesen im Südwesten sei bereits super - man verdiene einen Zuschlag statt den Rotstift.
Baden-Württemberg hält die geplante Gesundheitsreform des Bundes für unfair - und will sich dagegen wehren. Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) warnte in Stuttgart vor einseitigen Belastungen zulasten der Versicherten, der Beschäftigten im Gesundheitswesen, der Krankenhäuser und der Pharmabranche in Baden-Württemberg durch das sogenannte GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz.