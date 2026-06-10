Tarifeinigung für Spielbank-Mitarbeiter in Baden-Württemberg: Die Gewerkschaft spricht von einem „großen Erfolg“. Zuvor gab es einen Warnstreik.

red/dpa/lsw 10.06.2026 - 11:46 Uhr

Im Tarifkonflikt bei den baden-württembergischen Spielbanken gibt es eine Einigung: Die Gehälter für die über 500 Beschäftigten werden rückwirkend zum 1. Januar um 230 Euro monatlich angehoben, wie die Gewerkschaft Verdi in Stuttgart mitteilte. Das Ergebnis sei ein großer Erfolg und nur möglich gewesen durch den ersten Warnstreik in der Geschichte der Landestochter.