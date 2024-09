Angesichts stockender Verhandlungen über höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen für Klinikärzte erhöht die Gewerkschaft jetzt den Druck.

mmf/dpa/lsw 13.09.2024 - 11:03 Uhr

In der Tarifrunde für die Ärzte und Ärztinnen an kommunalen Krankenhäusern ruft die Gewerkschaft Marburger Bund für diesen Montag auch in Baden-Württemberg zu einem Warnstreik auf. Mit dem ganztägigen Ausstand soll Bewegung in die Verhandlungen gebracht werden, wie der Landesverband des Marburger Bunds in Stuttgart mitteilte. In Baden-Württemberg sind nach Angaben der Gewerkschaft rund 80 Krankenhäuser und rund 10.000 Ärztinnen und Ärzte zum Warnstreik aufgerufen.