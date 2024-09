Am Freitag ist weltweit und in ganz Baden-Württemberg für ein besseres Klima demonstriert worden. In Stuttgart wurde ein anderes Konzept ausprobiert.

red/dpa/lsw 20.09.2024 - 17:24 Uhr

Tausende Menschen sind in Baden-Württemberg für die Klimastreiks auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Fridays for Future-Bewegung (FFF) gab es in 17 Städten im Südwesten Demonstrationen. Die Aktivisten forderten den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Im Mittelpunkt hätten auch die Forderungen nach großen Investitionen in einen sozialgerechten Wandel hin zur Klimaneutralität gestanden, erklärte eine Sprecherin der Bewegung. In Stuttgart wurde zudem ein anderes Konzept ausprobiert.