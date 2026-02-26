Bisher verlief der Wahlkampf in Baden-Württemberg ohne größere Schärfen, teils gingen die Kontrahenten sogar auf Kuschelkurs. Nun kommt Leben in den Wahlkampf - auch wegen einer Umfrage?
26.02.2026 - 22:57 Uhr
Stuttgart - Zehn Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Spitzenkandidaten in einer Fernsehdebatte den Ton verschärft. Die Diskussion fand kurz nach Veröffentlichung einer neuen Umfrage statt, die plötzlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und CDU-Chef Manuel Hagel um das Ministerpräsidentenamt sieht.