Ein Baum hat den Zugverkehr im Norden von Baden-Württemberg und Bayern stundenlang ausgebremst. Polizeiangaben zufolge war er am Dienstag in die Oberleitung auf die Strecke zwischen Mosbach-Neckarelz und Würzburg-Heidingsfeld gestürzt und von einem Zug erfasst worden. Rettungskräfte halfen den rund 200 Fahrgästen nach draußen, ein Ersatzzug brachte sie auf dem Nachbargleis zum Bahnhof Würzburg.

Ein 66-jähriger Mann hatte den Baum am Mittag in der Nähe der Bahnstrecke bei Wittighausen (Main-Tauber-Kreis) gefällt, worauf dieser wohl unkontrolliert in die Oberleitung fiel. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ein Regionalexpress erfasste den in der Oberleitung hängenden Baum und zog ihn bis zum Stillstand des Zugs mit.

Der Zug konnte danach nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Die Bahnstrecke war bis 22.45 Uhr für den regulären Zugverkehr gesperrt.