Die Internationale Bauausstellung IBA’27 soll für die Region Stuttgart ein Aushängeschild werden und kämpft in der Baukrise mit Verzögerungen. Doch das Land Baden-Württemberg will sich nicht stärker engagieren.

Andreas Geldner 29.08.2024 - 16:43 Uhr

Die Neckarspinnerei in Wendlingen, die im Jahr 2020 ihren Betrieb einstellen musste, verkörpert perfekt den Umbruch, vor dem Baden-Württemberg in den kommenden Jahren steht. Auf dem Gelände sollen nicht nur Wohnungen entstehen, sondern auch Arbeitsplätze. In die alte Industriearchitektur aus dem Jahr 1860 ist beispielsweise ein Start-up namens Batene eingezogen, das Wurzeln am Stuttgarter Max-Planck-Institut hat.