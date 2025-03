Zum Beginn der Faschingsferien hat es auf mindestens zwei Autobahnen Unfälle und infolgedessen Stau gegeben. Zwei Menschen sind am Samstagvormittag bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld (Hohenlohekreis) verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Sie seien zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Aufgrund des Unfalls bildete sich ein kilometerlanger Stau. Wie lang der Stau genau war, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Dieser hatte sich am Nachmittag wieder aufgelöst.

Unfall auf A81 bei Ludwigsburg

Auch auf der Autobahn 81 bei Ludwigsburg ist es am Samstagvormittag zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde laut einem Polizeisprecher niemand verletzt. Ein Autofahrer habe die Kontrolle über sein Auto verloren, als er mit seinem Wagen einem anderen Auto ausweichen musste. Das Auto sei gegen eine Leitplanke geprallt. Wegen des Unfalls entstand ein Stau von rund vier Kilometern.

Der ADAC rechnete schon im Vorfeld wegen des Ferienstarts in Baden-Württemberg und Bayern mit viel Verkehr auf den Autobahnen und Bundesstraßen - vor allem in Richtung Alpen. Wegen des Ferienendes im Saarland und in Sachsen könne es aber auch mit Verzögerungen in entgegengesetzter Richtung kommen. Dazu komme, dass auch in Teilen der Niederlande die Ferien endeten. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten am Wochenende deshalb mehr Zeit für ihre Fahrten einplanen.