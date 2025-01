Eine Infektion kann über Wochen heftige Hustenattacken auslösen. Manche Gruppen sind besonders gefährdet. 2024 sticht aus der Statistik heraus.

red/dpa/lsw 26.01.2025 - 09:01 Uhr

Die Zahl der Keuchhusten-Fälle hat in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr massiv zugenommen. Das Landesgesundheitsamt registrierte 4.450 Infektionen nach nur 298 im Vorjahr. Auch in diesem Jahr wurden schon die ersten Fälle von Pertussis - so der Fachbegriff - gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart weiter mitteilte.